В «Зените» высказались о проекте реформы РПЛ от РФС

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В петербургском «Зените» прокомментировали проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).
В «Зените» высказались о проекте реформы РПЛ от РФС
  • Reuters

«Мы понимаем, что российскому футболу нужны качественные реформы. Очевидно, что это будет общее решение всех клубов РПЛ и РФС. Как только проект поступит, мы начнём его обсуждать. Каждый шаг должен быть взвешен и отражать общую позицию», — заявили в пресс-службе «Зенита» «Чемпионату».

Напомним, РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступят против реформы российского футбола.

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