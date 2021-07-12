Источник: РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России

По информации «Спорт-Экспресс», контракт с тренером планируется заключить до окончания чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сообщается, что зарплата Бердыева будет значительно меньше, чем у бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборным России по футболу выработают единый стиль игры.