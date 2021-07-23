Уткин: работа в сборной Карпину по силам, но совмещение недопустимо

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.

«Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать», — написал Уткин в Telegram-канале.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Карпину нужно уйти из «Ростова» ради сборной России.