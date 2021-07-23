Уткин: работа в сборной Карпину по силам, но совмещение недопустимо
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- РИА Новости
«Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать», — написал Уткин в Telegram-канале.
52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.
Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Карпину нужно уйти из «Ростова» ради сборной России.