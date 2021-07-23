Губерниев считает, что Карпину нужно уйти из «Ростова» ради сборной России

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение о назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.

«Здорово! Но — совмещая с «Ростовом». История странная. На короткой дистанции — может, и сойдёт, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, Российский футбольный союз угодил в цейтнот. Карпину — удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.