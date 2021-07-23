Карпин назвал свою главную задачу на посту главного тренера сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал своё назначение наставником национальной сборной России по футболу.

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее стало известно, что Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу.