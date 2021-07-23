Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером национальной сборной России по футболу.
Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС,  соглашение с Карпиным рассчитано до 31 декабря 2021 года и включает опцию дальнейшего продления соглашения.

Отмечается, что он будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее появилась информация, что РФС не может договориться с Кунцем о назначении в сборную России.

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