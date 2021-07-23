СЭ: РФС не может договориться с Кунцем о назначении в сборную России
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС пока не смог договориться с тренером.
58-летний Кунц начал тренерскую карьеру в 1999 году в нойнкирхенской «Боруссии». Позднее он работал в таких клубах, как «Карлсруэ», «Вальдхоф», «Рот-Вайсс», «Кобленц» и «Бохум». С 2016 года он возглавляет сборную Германии U21, с которой дважды выиграл чемпионат Европы.
Ранее Кевин Кураньи заявил, что Кунц был бы интересным вариантом для сборной России.