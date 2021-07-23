СЭ: РФС не может договориться с Кунцем о назначении в сборную России

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Переговоры Российского футбольного союза (РФС) с немецким специалистом Штефаном Кунцем о возможном назначении на пост главного тренера сборной России зашли в тупик.
СЭ: РФС не может договориться с Кунцем о назначении в сборную России
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС пока не смог договориться с тренером.

58-летний Кунц начал тренерскую карьеру в 1999 году в нойнкирхенской «Боруссии». Позднее он работал в таких клубах, как «Карлсруэ», «Вальдхоф», «Рот-Вайсс», «Кобленц» и «Бохум». С 2016 года он возглавляет сборную Германии U21, с которой дважды выиграл чемпионат Европы.

Ранее Кевин Кураньи заявил, что Кунц был бы интересным вариантом для сборной России.

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