Кураньи считает, что Кунц был бы интересным вариантом для сборной России

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Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи высказал мнение о возможном назначении наставника олимпийской сборной Штефана Кунца главным тренером сборной России.
Кураньи считает, что Кунц был бы интересным вариантом для сборной России
  • Reuters
  • © Craig Brough

«Думаю, для российской сборной это был бы интересный вариант. За Кунца говорят его успехи с молодёжной сборной Германии, он был кандидатом в сменщики Йоахиму Лёву. Во время наших встреч Кунц всегда производил самое приятное впечатление своим дружелюбным характером. Все мои знакомые очень высоко отзываются о нём как о тренере», — приводит слова Кураньи «Спорт-Экспресс».

58-летний Кунц начал тренерскую карьеру в 1999 году в нойнкирхерской «Боруссии». Позднее он работал в таких клубах, как «Карлсруэ», «Вальдхоф», «Рот-Вайсс», «Кобленц» и «Бохум». С 2016 года он возглавляет сборную Германии U21.

Ранее сообщалось, что Кунц прокомментировал возможное назначение его главным тренером сборной России.

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