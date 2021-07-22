Кунц прокомментировал возможное назначение главным тренером сборной России

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Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц прокомментировал информацию СМИ о своём возможном назначении на пост наставника национальной команды России.
Кунц прокомментировал возможное назначение главным тренером сборной России
  • Reuters

«Прежде всего спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас в разгаре Олимпийские игры и мне необходимо думать о них. Я концентрировался на этом всё последнее время. Уже потом, когда это всё закончится, мы можем обсудить ваши слова ещё раз и посмотреть, правильно ли говорят в России», — приводит слова Кунца РИА Новости.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Александр Дюков ответил, когда РФС определится с главным тренером сборной России.

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