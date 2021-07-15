Дюков ответил, когда РФС определится с главным тренером сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, когда станет известно имя нового главного тренера национальной команды.

«Мы планируем завершить работу и подписать контракт до начала чемпионата России. Нужно исходить из целей и задач, а не из национальности», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

По его словам, первой задачей является выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а второй — создание новой команды с перспективой успешного выступления на следующем европейском первенстве.

«Из этого и будем исходить, чтобы новый тренер был в состоянии решить эти задачи. Сейчас ведём переговоры, но они не могут быть публичными. По конкретным именам тоже не могу сказать», — добавил Дюков.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Юрий Сёмин поддержал кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.