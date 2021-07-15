Сёмин поддержал кандидатуру Бердыева на пост главного тренера сборной России

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) планирует заключить контракт с бывшим наставником казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым.
Сёмин поддержал кандидатуру Бердыева на пост главного тренера сборной России
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«Очень положительно отнесусь к назначению Бердыева, который на протяжении всей тренерской карьеры достигал результата. В ситуации национальной команды результат — главное. Бердыев — тот человек, который может достичь результата. Главное, чтобы его кандидатуру одобрил РФС», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По информации «Спорт-Экспресса», контракт с тренером планируется заключить до окончания чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сообщается, что зарплата Бердыева будет значительно меньше, чем у бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборным России по футболу выработают единый стиль игры.

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