Сёмин оценил назначение Карпина главным тренером сборной России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.

«В данной ситуации назначить главным тренером сборной Карпина – это хороший выбор. Какая ситуация? Ситуация сложная, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Валерий Карпин — волевой парень с характером. Желаю ему удачи! — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.