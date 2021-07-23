Сёмин оценил назначение Карпина главным тренером сборной России

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
Сёмин оценил назначение Карпина главным тренером сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В данной ситуации назначить главным тренером сборной Карпина – это хороший выбор. Какая ситуация? Ситуация сложная, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Валерий Карпин — волевой парень с характером. Желаю ему удачи! — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.

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