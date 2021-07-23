Дюков — о назначении Карпина: мы увидели с его стороны желание и готовность принять этот вызов

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение главного тренера клуба «Ростов» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
Дюков — о назначении Карпина: мы увидели с его стороны желание и готовность принять этот вызов
  • РИА Новости

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.

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