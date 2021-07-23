Червиченко поддержал назначение Карпина главным тренером сборной России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение главного тренера клуба «Ростов» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.

«Я идеально отношусь к этой ситуации. РФС, ростовские руководители и Карпин проявили гибкость. Человек досконально знает наш футбол, всех игроков, знает их цену, понимает их сильные и слабые стороны. По мотивации на игру, наверное, Карпин — один из лучших у нас в стране. Спросить тоже может будь здоров как», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что под руководством Карпина в «Ростове» появляются хорошие игроки, которые приходят в клуб середняками.

«Карпин доводит их до топового состояния. Очень грамотное и отличное решение», — добавил Червиченко.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.