Червиченко поддержал назначение Карпина главным тренером сборной России

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение главного тренера клуба «Ростов» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
Червиченко поддержал назначение Карпина главным тренером сборной России
  • РИА Новости

«Я идеально отношусь к этой ситуации. РФС, ростовские руководители и Карпин проявили гибкость. Человек досконально знает наш футбол, всех игроков, знает их цену, понимает их сильные и слабые стороны. По мотивации на игру, наверное, Карпин — один из лучших у нас в стране. Спросить тоже может будь здоров как», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что под руководством Карпина в «Ростове» появляются хорошие игроки, которые приходят в клуб середняками.

«Карпин доводит их до топового состояния. Очень грамотное и отличное решение», — добавил Червиченко.

52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Карпин назвал свою основную задачу на посту главного тренера сборной России.

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