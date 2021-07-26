Дюков опроверг слухи о зарплате Карпина в сборной России

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков опроверг информацию о зарплате нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Дюков опроверг слухи о зарплате Карпина в сборной России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Цифры в €700 тыс. не соответствует действительности. Финансовые условия не разглашаем. Это был последний вопрос, который мы обсуждали. Он не был самым важным и главным в списке вопросов, которые были у Карпина», — сказал Дюков на пресс-конференции.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Дюков рассказал, в каком случае будет продлён контракт с Карпиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить