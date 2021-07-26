Дюков опроверг слухи о зарплате Карпина в сборной России
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- РИА Новости
«Цифры в €700 тыс. не соответствует действительности. Финансовые условия не разглашаем. Это был последний вопрос, который мы обсуждали. Он не был самым важным и главным в списке вопросов, которые были у Карпина», — сказал Дюков на пресс-конференции.
23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.
Ранее Дюков рассказал, в каком случае будет продлён контракт с Карпиным.