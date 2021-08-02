Жена Карпина обратилась к болельщикам «Ростова» после отставки супруга

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Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, обратилась к болельщикам футбольного клуба «Ростов» после отставки супруга с должности наставника команды.
Жена Карпина обратилась к болельщикам «Ростова» после отставки супруга
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«Дорогие болельщики «Ростова», которые всегда нас поддерживали и в периоды громких побед, и в моменты поражений и неудач! Именно к вам я обращаюсь со словами безграничной благодарности и признательности. Эти три с половиной года были очень насыщенными, непростыми, но мы всегда чувствовали вашу положительную энергию, ваш позитивный настрой! Спасибо вам за это прекрасное время! Ростов стал родным городом для нас, и именно поэтому мы остаёмся с семьей здесь, с вами. Клубу удачи и побед! Болельщикам терпения и мудрости! Жёлто-синий — самый сильный!» — написала Карпина в Instagram.

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.

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