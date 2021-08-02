Новость об уходе Карпина привела к сбою в работе сайта «Ростова»

Новость об отставке главного тренера сборной России Валерия Карпина с аналогичной должности в «Ростове» привела к сбою в работе официального сайта.

После публикации сообщения об уходе 52-летнего специалиста, возглавлявшего «Ростов» с 2017 года, сайт клуба на некоторое время перестал функционировать.

Спустя некоторое время его работа была возобновлена в штатном режиме.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.