Новость об уходе Карпина привела к сбою в работе сайта «Ростова»
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После публикации сообщения об уходе 52-летнего специалиста, возглавлявшего «Ростов» с 2017 года, сайт клуба на некоторое время перестал функционировать.
Спустя некоторое время его работа была возобновлена в штатном режиме.
23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.
Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.