Президент «Ростова» прокомментировал отставку Карпина

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

«Для меня это было тяжёлое решение, так как Валерий Георгиевич ещё и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить его за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.