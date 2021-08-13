Затяжное падение: почему неудачи российских команд в еврокубках не должны удивлять

«Рубин» и «Сочи» упустили возможность выступить на групповом этапе первого в истории розыгрыша Лиги конференций, уступив в третьем квалификационном раунде «Ракуву» и «Партизану» соответственно. При этом поражения стали скорее стечением обстоятельств, в том числе обусловленных расставанием с ведущими исполнителями и травмами лидеров. Теперь представительство России в нынешнем еврокубковом сезоне сократилось до трёх команд. Но с учётом наметившихся в прошлые годы тенденций и сложившейся ситуации внутри клубов подобные результаты на международной арене нельзя назвать неожиданными.

За неделю Россия лишилась сразу двух представителей в еврокубках, попутно потеряв шансы выставить две команды в Лиге чемпионов. «Рубин» и «Сочи» оступились в третьем отборочном раунде и не смогли квалифицироваться в групповой этап первого в истории розыгрыша Лиги конференций, а вице-чемпион страны «Спартак» дважды проиграл «Бенфике» и отправился в Лигу Европы. Однако нынешние результаты отечественных коллективов на международной арене не должны удивлять, ведь фактически являются логическим продолжением тенденций, наметившихся по ходу прошлых сезонов.

Безусловно, скорые вылеты «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций вряд ли можно было записать в разряд ожидаемых. В первую очередь это касается казанцев, которым в соперники достался более чем скромный польский «Ракув». До настоящего момента клуб из Ченстоховы ни разу не побеждал в чемпионате Польши и не представлял страну на европейской арене, а стоимость его состава по версии Transfermarkt составляет €14,9 млн — на €3,1 млн меньше, чем одного Хвичи Кварацхелии. Подопечным Владимира Федотова повезло гораздо меньше, а их оппонентом стал «Партизан» — коллектив относительно схожего уровня, но с гораздо большим опытом выступлений на подобных турнирах. Тем примечательнее, что именно пятая команда РПЛ смотрелась предпочтительнее на фоне противника и уступила лишь в серии 11-метровых.

И это несмотря на то, что «Сочи» довольно неоднозначно провёл подготовку к первому еврокубковому сезону. Клуб покинули ряд футболистов стартового состава, включая Антона Заболотного, Миху Мевлю, Ивана Миладиновича — каждый из них провёл на поле более 2 тыс. минут в прошлом сезоне, а форвард и вовсе стал вторым лучшим бомбардиром команды с десятью голами — больше лишь в активе Кристиана Нобоа (12). В итоге пришлось полностью обновлять защиту, а также перестраивать игру в нападении. И если в оборонительную линию были хотя бы приглашены исполнители схожего уровня (Матео Барач, Родригао), то в атакующую — нет. 23-летний Дмитрий Воробьёв ранее не имел опыта выступлений в РПЛ, поэтому вряд ли может считаться равноценной заменой.

В свою очередь, трансферную кампанию «Рубина» пока можно считать успешной разве что с финансовой точки зрения. Сейчас разница между доходами и расходами составляет €5,1 млн, а приобретены были не самые бесперспективные футболисты — 22-летний Сеад Хакшабанович уже успел неплохо проявить себя в чемпионате страны, а Монтассар Тальби со временем может стать важным элементом в оборонительных построениях. Но и потери более чем серьёзные. Карл Старфельт отправился в «Селтик», Денис Макаров — в «Динамо». А ведь в прошлом соревновательном году оба являлись железными представителями основы и во многом определяли игру команды в своих линиях. Кроме того, перед ответным матчем с «Ракувом» казанцы из-за травмы потеряли своего основного форварда Джордже Деспотовича, вследствие чего были вынуждены полагаться на Михаила Костюкова и Ивана Игнатьева.

Конечно, всё это не оправдывает отсутствие голов в обеих встречах с поляками, а также тот факт, что в ответном матче «Рубин» уж слишком полагался на своего лидера. Кварацхелия чрезмерно часто брал игру на себя и хотел в одиночку добыть путёвку в следующий раунд, игнорируя партнёров. Но даже с учётом этого всё вполне могло сложиться иначе. Попадание Оливера Абильгора в штангу, необъяснимая первая жёлтая карточка, в итоге приведшая к удалению Ильи Самошникова, и неудачный удар с 11-метровой отметки Хакшабановича — именно череда этих неудачных событий и привела к вылету подопечных Слуцкого.

На фоне этого поражение «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой» выглядит вполне логичным. Подопечные Руя Витории встретились с более мастеровитым оппонентом, обладающим заметно более качественным подбором исполнителей, и ожидаемо уступили. Да, общий счёт двухматчевой серии удручает (0:4), но даже пара забитых или пропущенных мячей не изменили бы сути. В нынешнем состоянии московская команда не готова к выступлению в Лиге чемпионов, что нашло своё подтверждение ещё в третьем квалификационном раунде. Объяснений тому предостаточно: не самый звёздный состав, смена тренера, изменение тактического рисунка и, как следствие, отсутствие выстроенной игры и запаса прочности. И хотя большинство игроков сложно упрекнуть в отсутствии желания, даже огромный объём проделанной работы не смог компенсировать разницу в классе.

Случай со «Спартаком» является наглядной иллюстрацией того, какое место в иерархии европейского футбола занимают российские команды. Уже давно ясно, что они не способны конкурировать с грандами, но в нынешнем состоянии им крайне сложно соперничать и с сильнейшими представителями стран, входящих в топ-10 рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций, а победы над представителями из более скромных лиг перестали быть закономерностью. Если когда-то представителей РПЛ и опасались, помня об их триумфах в Кубке УЕФА, победах над «Барселоной», «Интером» и «Реалом», то сейчас об этом нет и речи.

В этом плане показательными являются результаты отечественных коллективов в последних еврокубковых сезонах, где они уступали не только «Баварии», «Боруссии», «Атлетико», «Ювентусу» и «Лацио». Тот же «Зенит» проиграл «Брюгге» с общим счётом 1:5, а также «Бенфике» (0:3) в заключительном туре группового этапа. «Локомотив» взял лишь одно очко в двух матчах с «Зальцбургом» и крупно уступил «Порту» в обеих встречах (1:3, 1:4). ЦСКА терпел поражения от «Вольфсберга» и «Ференцвароша», пропускал пять от «Лудогорца». Не избежал этой участи и «Краснодар» в противостоянии с «Базелем».

Всё это лишь подтверждает факт снижения общего уровня отечественных клубов, что отлично отражает их место в таблице коэффициентов. Всего за пять лет они успели потерять две позиции и переместиться на восьмую строчку. И есть все основания полагать, что на этом затяжной спуск не закончится. В новом еврокубковом сезоне Россию представят лишь три клуба, каждому из которых будет крайне непросто принести очки в общую копилку. Сложнее обычного придётся «Зениту», который окажется не в первой, а всего лишь третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Да, это не исключает развития событий, при котором его конкурентами за путёвку в плей-офф станут «Вильярреал», «Лилль», «Спортинг» или «Севилья», но шанс попасть в один квартет с условными «Манчестер Сити» и «Реалом» заметно выше, чем раньше.

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Перспективы «Локомотива» и «Спартака» также далеко не безоблачные. При лучшем раскладе во время жеребьёвки команды будут определены во вторую и третью корзины соответственно, что позволит им обеспечить себе встречи с чуть менее сильными соперниками на групповой стадии. Однако существует вариант, при котором каждый из клубов переместится на один уровень ниже.

Но в нынешнем розыгрыше Лиги Европы особо выбирать не приходится. Из-за изменения формата число участников сократилось с 48 до 32, что увеличило концентрацию сильных коллективов. Те же «Вест Хэм» и «Марсель» могут оказаться как во второй, так и третьей корзинах, а в четвёртой расположился «Митьюлланд», в прошлом году выступавший в Лиге чемпионов. В первой же ждут «Наполи», «Лион», «Байер» и «Лацио».

Если клубам не удастся совершить чудо и принести в копилку страны хотя бы семь очков, то уже через год она рискует потерять место в топ-10 рейтинга коэффициентов УЕФА. Да, на количестве представителей в еврокубках это не отразится, но станет лишним подтверждением кризиса отечественного футбола. И вариантов выхода из него пока не видно.