«Сочи» в серии пенальти уступил «Партизану» в Лиге конференций
- РИА Новости
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Основное время встречи, проходившей на стадионе «Партизан» в Белграде, завершилось со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева — 4:2.
У гостей дублем отметился Сергей Терехов. У хозяев забивали Милош Йойич и Александар Шчекич.
Сербский клуб одержал победу по сумме двух матчей и в финале квалификации сыграет с португальской «Санта-Кларой».
Ранее «Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций.