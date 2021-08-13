«Сочи» в серии пенальти уступил «Партизану» в Лиге конференций

В ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА «Сочи» в серии послематчевых пенальти проиграл сербскому «Партизану».

Основное время встречи, проходившей на стадионе «Партизан» в Белграде, завершилось со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева — 4:2.

У гостей дублем отметился Сергей Терехов. У хозяев забивали Милош Йойич и Александар Шчекич.

Сербский клуб одержал победу по сумме двух матчей и в финале квалификации сыграет с португальской «Санта-Кларой».

Ранее «Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций.