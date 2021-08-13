«Сочи» в серии пенальти уступил «Партизану» в Лиге конференций

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В ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА «Сочи» в серии послематчевых пенальти проиграл сербскому «Партизану».
«Сочи» в серии пенальти уступил «Партизану» в Лиге конференций
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Основное время встречи, проходившей на стадионе «Партизан» в Белграде, завершилось со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева — 4:2.

У гостей дублем отметился Сергей Терехов. У хозяев забивали Милош Йойич и Александар Шчекич.

Сербский клуб одержал победу по сумме двух матчей и в финале квалификации сыграет с португальской «Санта-Кларой».

Ранее «Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций.

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