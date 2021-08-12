«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций
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Встреча, проходившая на «Ак Барс Арене» в Казани, завершилась поражением хозяев со счётом 0:1.
Единственный гол в матче на счету Владислава Гутковского, отличившегося во втором экстра-тайме.
С 106-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Ильи Самошникова.
На 120 + 2 минуте игрок казанцев Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти (вратарь).
По сумме двух встреч «Рубин» проиграл польскому клубу и вылетел из еврокубков.
Ранее сообщалось, что арбитр матча «Рубин» — «Ахмат» был дисквалифицирован на две игры.