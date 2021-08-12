«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА казанский «Рубин» проиграл польскому «Ракуву».

Встреча, проходившая на «Ак Барс Арене» в Казани, завершилась поражением хозяев со счётом 0:1.

Единственный гол в матче на счету Владислава Гутковского, отличившегося во втором экстра-тайме.

С 106-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Ильи Самошникова.

На 120 + 2 минуте игрок казанцев Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти (вратарь).

По сумме двух встреч «Рубин» проиграл польскому клубу и вылетел из еврокубков.

Ранее сообщалось, что арбитр матча «Рубин» — «Ахмат» был дисквалифицирован на две игры.