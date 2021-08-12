Арбитр матча «Рубин» — «Ахмат» был дисквалифицирован на две игры

Главный арбитр матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян дисквалифицирован на две игры из-за допущенных грубых ошибок.

«К арбитрам, допустившим ошибку в матче «Рубин» — «Ахмат», будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и на две — для Павла Кукуяна. Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», — сказал руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц Sport24.

На 52-й минуте вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил форварда «Рубина» Ивана Игнатьева, за что получил жёлтую карточку. Но видеоарбитр Игорь Панин, проведя проверку, позвал главного арбитра встречи Павла Кукуяна к монитору, после чего тот изменил своё решение и удалил Шелию.

Ранее ЭСК РФС отменил красную карточку вратарю «Ахмата» Шелии.