ЭСК РФС отменил красную карточку вратарю «Ахмата» Шелии

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) приняла решение об отмене красной карточки вратарю грозненского «Ахмата» Гиорги Шелии.

Как сообщает РИА Новости, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) обратился в ЭСК с просьбой дать заключение по удалению. Потом было принято решение отменить игроку «Ахмата» красную карточку.

Таким образом, Шелия сможет принять участие в матче с московским «Динамо» четвертого тура чемпионата России в Грозном.

«Рубин» переиграл «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ со счётом 2:1. Казанский клуб одержал третью победу подряд на старте сезона, а «Ахмат» уступил уже во второй раз. С 55-й минуты команда из Грозного играла в меньшинстве из-за удаления Шелии.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» выступил с заявлением по поводу судейства в матче РПЛ с «Рубином».