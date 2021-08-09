«Ахмат» выступил с заявлением по поводу судейства в матче РПЛ с «Рубином» 

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» выступил с заявлением по поводу судейства в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
«Ахмат» выступил с заявлением по поводу судейства в матче РПЛ с «Рубином» 
  • РИА Новости

«Ошибки судьи и видеоарбитра повлияли на исход матча «Рубин» — «Ахмат». Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок. Последовали жёсткие меры вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует», — говорится в заявлении на сайте клуба.

В тексте отмечается, что Кукуян совершил несколько ошибок, которые повлияли на счёт, что непозволительно арбитру высшего дивизиона. Среди таких решений отмечаются неудаление защитника «Рубина» Филипа Уремовича на 17-й минуте и красная карточка голкипера «Ахмата» Георги Шелии на 52-й минуте.

«Факт остаётся фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков. Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и VAR на матче «Рубин» — «Ахмат». Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды: ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли», — написано в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Рубин» переиграл «Ахмат» в третьем туре РПЛ со счётом 2:1. «Рубин» одержал третью победу подряд на старте сезона, а «Ахмат» проиграл уже во второй раз. 

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