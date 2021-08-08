«Рубин» переиграл «Ахмат» в третьем туре РПЛ

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В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своём поле одержал победу над «Ахматом».
«Рубин» переиграл «Ахмат» в третьем туре РПЛ
  • © ФК «Рубин» Казань
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Встреча, проходившая на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Рубина» отличились Сеад Хакшабанович и Оливер Абильгор. У гостей забитый мяч на счету Даниила Уткина.

С 55-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Гиорги Шелии.

«Рубин» одержал третью победу подряд на старте сезона, а «Ахмат» проиграл уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что Макаров подписал контракт с московским «Динамо».

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