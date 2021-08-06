Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров подписал контракт с московским «Динамо».

Пресс-служба бело-голубых разместила на странице «Динамо» в Twitter видеоролик, в котором футболист подписывает соглашение и позирует в футболке с 25-м номером.

Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

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