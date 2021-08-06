Источник сообщил о переговорах Месси с ПСЖ

Итальянский журналист Фабрицио Романо раскрыл подробности переговоров между руководством «Пари Сен-Жермен» и аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«ПСЖ с четверга ведёт переговоры с представителями Месси. Парижанам удалось добиться прогресса в прямых переговорах о подписании Месси. Стороны пытаются найти компромисс по условиям контракта», — написал Романо на своей странице в Twitter.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил предыдущее руководство клуба в уходе Лионеля Месси.