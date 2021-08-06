Президент «Барселоны» назвал виновных в расставании с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил предыдущее руководство клуба в уходе Лионеля Месси.

«Мы не могли соблюдать правила финансового фейр-плей из-за наследства, которое у нас есть. Мне грустно, но я убеждён, что мы сделали то, что лучше всего для «Барселоны». Лео хотел остаться. Так что он недоволен», — цитирует Football Espana главу «Барселоны».

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, а также экс-гендиректор клуба Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и бывший глава администрации Бартомеу Жауме Масферрер в марте были арестованы после того, как полиция провела обыски в офисе «Барселоны». По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В минувший четверг «Барселона» объявила, что 34-летний Месси, чей контракт с сине-гранатовыми истекал 30 июня, не подпишет новое соглашение с клубом.

Ранее Лапорта рассказал, как узнал о том, что каталонский клуб не сможет подписать новый контракт с Месси.