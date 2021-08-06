Президент «Барселоны» назвал виновных в расставании с Месси

Короткая ссылка
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил предыдущее руководство клуба в уходе Лионеля Месси.
Президент «Барселоны» назвал виновных в расставании с Месси
  • Reuters

«Мы не могли соблюдать правила финансового фейр-плей из-за наследства, которое у нас есть. Мне грустно, но я убеждён, что мы сделали то, что лучше всего для «Барселоны». Лео хотел остаться. Так что он недоволен», — цитирует Football Espana главу «Барселоны».

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, а также экс-гендиректор клуба Оскар Грау, юрист Роман Гомес Понти и бывший глава администрации Бартомеу Жауме Масферрер в марте были арестованы после того, как полиция провела обыски в офисе «Барселоны». По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В минувший четверг «Барселона» объявила, что 34-летний Месси, чей контракт с сине-гранатовыми истекал 30 июня, не подпишет новое соглашение с клубом.

Ранее Лапорта рассказал, как узнал о том, что каталонский клуб не сможет подписать новый контракт с Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить