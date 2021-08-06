Глава «Барселоны» о несостоявшемся контракте с Месси: всё было на сто процентов согласовано

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как узнал о том, что каталонский клуб не сможет подписать новый контракт с Лионелем Месси.

«Мы с Лео уже пожали руки. Контракт был готов. Мы должны были выплачивать зарплату за два сезона до 2026 года. Всё было на 100% согласовано, мы должны были подписать договор вчера. Но затем вскрылись правила Ла Лиги, и я сообщил об этом отцу Лео. Холодный душ», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Каталонский клуб был готов подписать новый контракт с Месси, однако стороны не смогли согласовать его с экономическими и структурными правилами Ла Лиги.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила об уходе Месси.