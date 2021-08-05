«Барселона» объявила об уходе Месси

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси покидает каталонский клуб.

Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Стороны не сумели договориться о продлении контракта, который истёк 30 июня 2021 года.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной».