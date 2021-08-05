СМИ: Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной»

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Аргентинский нападающий Лионель Месси сомневается в целесообразности подписания нового контракта с «Барселоной».
СМИ: Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной»
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Marca. По информации источника, накануне аргентинец провёл новую встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой. После этих переговоров договорённости, достигнутые ранее, были поставлены под большое сомнение. Сообщается, что президент «Барселоны» попросил футболиста пойти на более чем 50%-ное понижение зарплаты.

В прошедшем сезоне Месси провёл 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач. 30 июня форвард стал свободным агентом после окончания срока действия контракта.

Ранее президент «Барселоны» рассказал о ходе переговоров с Месси.

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