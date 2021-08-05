СМИ: Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси сомневается в целесообразности подписания нового контракта с «Барселоной».

Об этом сообщает Marca. По информации источника, накануне аргентинец провёл новую встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой. После этих переговоров договорённости, достигнутые ранее, были поставлены под большое сомнение. Сообщается, что президент «Барселоны» попросил футболиста пойти на более чем 50%-ное понижение зарплаты.

В прошедшем сезоне Месси провёл 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач. 30 июня форвард стал свободным агентом после окончания срока действия контракта.

Ранее президент «Барселоны» рассказал о ходе переговоров с Месси.