СМИ: Месси не будет подписывать новый контракт с «Барселоной»
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Об этом сообщает Marca. По информации источника, накануне аргентинец провёл новую встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой. После этих переговоров договорённости, достигнутые ранее, были поставлены под большое сомнение. Сообщается, что президент «Барселоны» попросил футболиста пойти на более чем 50%-ное понижение зарплаты.
В прошедшем сезоне Месси провёл 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач. 30 июня форвард стал свободным агентом после окончания срока действия контракта.
Ранее президент «Барселоны» рассказал о ходе переговоров с Месси.