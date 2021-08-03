Президент «Барселоны» рассказал о ходе переговоров с Месси

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«С Лео всё идёт хорошо, мы пытаемся решить важные вопросы для обеих сторон. Делаем всё возможное, чтобы Месси был здесь. Этот вопрос ещё не полностью решён, но процесс прогрессирует хорошо, в том направлении, в котором мы все думаем в рамках имеющихся у нас возможностей», — приводит слова Лапорты Marca.

Он отметил, что Месси хочет остаться в «Барселоне».

«Мы сделаем всё, что в наших силах. Я ценю тот факт, что лучший игрок в мире хочет остаться. Всё идёт своим чередом, — добавил Лапорта.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее президент «Барселоны» подтвердил интерес других клубов к Гризманну.