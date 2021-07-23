Президент «Барселоны» подтвердил интерес других клубов к Гризманну

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию, что французским форвардом команды Антуаном Гризманном интересуются другие клубы.

«Он игрок «Барсы», у него действующий контракт, и если обстоятельства не изменятся, то он останется в клубе. На рынке есть определённая активность, но это естественное явление. Мы не можем отрицать того, что к игроку существует интерес, и это лишь доказывает его уровень», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Он отметил, что приобретение Гризманна стало прекрасным вложением средств для клуба.

«К Гризманну есть интерес, а мы строим команду, имея в виду финансовую устойчивость. Но с Антуаном у нас нет никаких проблем, мы в восторге от него. Однако мы открыты для продолжений, потому что находимся в деликатном положении и должны учитывать финансовый фейр-плей. Мы ищем баланс и рассматриваем все варианты, но не такие, которые нанесут ущерб команде», — добавил Лапорта.

30-летний Гризманн играет за «Барселону» с 2019 года. В его активе 35 голов и 17 результативных передач в 99 матчах за каталонскую команду.

Ранее появилась информация, что «Барселона» заинтересована в обмене Гризманна на Дибалу.