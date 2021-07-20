СМИ: «Барселона» заинтересована в обмене Гризмана на Дибалу

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», в то время как в обратном направлении последует аргентинец Пауло Дибала.

Об этом сообщает Get French Football со ссылкой на L'Equipe. По информации источника, каталонцы связались с «Ювентусом» относительно возможного обмена 31-летнего французского футболиста на форварда туринцев Пауло Дибалу.

В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 мячей и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

На счету 27-летнего Дибалы в минувшем сезоне 26 игр, пять мячей и три передачи. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложит Роналду контракт до 2023 года с понижением зарплаты.