СМИ: «Ювентус» предложит Роналду контракт до 2023 года с понижением зарплаты

Руководство туринского футбольного клуба «Ювентус» и португальский нападающий Криштиану Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, клуб намерен предложить звёздному форварду соглашение, рассчитанное до 2023 года, заработная плата по которому уменьшится с €31 млн до €20 млн.

36-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 101 гол и 22 результативные передачи в 133 матчах за туринскую команду, с которой он по два раза выиграл Серию А и Суперкубок Италии, а также один раз Кубок Италии.

Действующее соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет.