СМИ: Месси подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет

Каталонский футбольный клуб «Барселона» и аргентинский форвард Лионель Месси достигли договорённости относительно подписания нового контракта.

Как сообщает Sport.es, 34-летний аргентинец согласился на снижение зарплаты на 50% и готов подписать соглашение на пять лет.

Отмечается, что Месси принял условия «Барселоны», поскольку понимает, что экономическая ситуация в клубе очень тяжёлая, и должен показать пример всем остальным игрокам. При этом зарплата не была ключевым вопросом в переговорах. Основным камнем преткновения являлось налогообложение.

Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» рассказал о ходе переговоров с Месси.