Президент «Барселоны» рассказал о ходе переговоров с Месси

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по новому контракту с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Хавьер Тебас рассказал, что мешает «Барселоне» подписать новый контракт с Месси.