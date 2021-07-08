Тебас: я не знаю, начнёт ли Месси новый сезон в «Барселоне»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение о ситуации с контрактом аргентинского форварда Лионеля Месси и каталонского клуба «Барселона».

«Я не знаю, начнёт ли Месси новый сезон в «Барселоне». Если клуб никого не продаст, такой вариант невозможен. Одно дело — превысить лимит по зарплатам, а другое — подписывать игроков или продлевать их по правилу 1×4. Если клуб получил четыре евро, потратить можно только один», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что Месси хочет остаться в «Барселоне».