Билялетдинов считает, что «Рубин» не наиграл на победу над «Ракувом»
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Рубин» не наиграл на победу по итогам двухматчевого противостояния с «Ракувом». Команда не должна была допускать такую потерю инициативы, как в начале второго тайма. Чемпионат Польши хоть и не входит в число топовых, но лидирующие команды там довольно хорошо обучены, что и подтвердил этот матч», — цитирует Билялетдинова ТАСС.
Также экс-футболист казанцев выразил мнение, что арбитр встречи был благосклонен к российскому клубу.
По сумме двух встреч «Рубин» проиграл «Ракуву» со счётом 0:1 и вылетел из еврокубков.
Ранее Слуцкий не смог ответить на вопрос, какое бы место занял «Ракув» в РПЛ.