Билялетдинов считает, что «Рубин» не наиграл на победу над «Ракувом»

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов прокомментировал вылет команды от польского «Ракува» на стадии третьего квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

«Рубин» не наиграл на победу по итогам двухматчевого противостояния с «Ракувом». Команда не должна была допускать такую потерю инициативы, как в начале второго тайма. Чемпионат Польши хоть и не входит в число топовых, но лидирующие команды там довольно хорошо обучены, что и подтвердил этот матч», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Также экс-футболист казанцев выразил мнение, что арбитр встречи был благосклонен к российскому клубу.

По сумме двух встреч «Рубин» проиграл «Ракуву» со счётом 0:1 и вылетел из еврокубков.

Ранее Слуцкий не смог ответить на вопрос, какое бы место занял «Ракув» в РПЛ.