Билялетдинов считает, что «Рубин» не наиграл на победу над «Ракувом»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов прокомментировал вылет команды от польского «Ракува» на стадии третьего квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.
Билялетдинов считает, что «Рубин» не наиграл на победу над «Ракувом»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Рубин» не наиграл на победу по итогам двухматчевого противостояния с «Ракувом». Команда не должна была допускать такую потерю инициативы, как в начале второго тайма. Чемпионат Польши хоть и не входит в число топовых, но лидирующие команды там довольно хорошо обучены, что и подтвердил этот матч», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Также экс-футболист казанцев выразил мнение, что арбитр встречи был благосклонен к российскому клубу.

По сумме двух встреч «Рубин» проиграл «Ракуву» со счётом 0:1 и вылетел из еврокубков.

Ранее Слуцкий не смог ответить на вопрос, какое бы место занял «Ракув» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить