Слуцкий не смог ответить на вопрос, какое бы место занял «Ракув» в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвёл итоги ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА против польского «Ракува» (0:1).

«Не могу сказать, на каком месте был бы «Ракув» в РПЛ. Но точно это очень крепкая качественная команда, которая заняла второе место в чемпионате, выиграла Кубок и Суперкубок страны. Это очень достойная команда, они продали игроков по €5 млн. Эти футболисты переходят в «Лейпциг». То есть это команда, вовлечённая в европейскую действительность, в рынок и всё остальное. Я не могу сказать, какое она место заняла бы в РПЛ. Это всё равно что говорить, кто лучше — Пеле или Марадона, Марадона или Месси. Я не знаю», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

По итогам двухматчевого противостояния «Рубин» проиграл «Ракуву» (0:0, 0:1) и закончил выступления в еврокубках.

Ранее Слуцкий заявил, что его команда не имела явного преимущества в матче с «Ракувом».