Слуцкий: явного преимущества у нас не было

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от польского «Ракува» (0:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

«Почему проиграли? Мы могли и в основное время забивать и заканчивать игру. Наиболее яркий момент был у Абильдгора, который попал в штангу. Явного преимущества у нас не было, хотя я сразу говорил, что его и не должно было быть. Апофеоз случился на последней минуте, когда Хакшабанович не забил пенальти», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Первый матч в Польше завершился вничью 0:0. В решающем раунде плей-офф «Ракув» сыграет против победителя пары «Гент» (Бельгия) — РФШ (Латвия).

Ранее сообщалось, что «Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций.