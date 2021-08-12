Слуцкий: явного преимущества у нас не было

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от польского «Ракува» (0:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.
Слуцкий: явного преимущества у нас не было
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Почему проиграли? Мы могли и в основное время забивать и заканчивать игру. Наиболее яркий момент был у Абильдгора, который попал в штангу. Явного преимущества у нас не было, хотя я сразу говорил, что его и не должно было быть. Апофеоз случился на последней минуте, когда Хакшабанович не забил пенальти», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Первый матч в Польше завершился вничью 0:0. В решающем раунде плей-офф «Ракув» сыграет против победителя пары «Гент» (Бельгия) — РФШ (Латвия).

Ранее сообщалось, что «Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить