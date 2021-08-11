Отсутствие моментов и гол после двух рикошетов: как «Спартак» снова проиграл «Бенфике» и вылетел в Лигу Европы

«Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра в Лиссабоне закончилась со счётом 0:2. Во втором тайме забитыми мячами отличились Жоау Мариу и дебютировавший за португальцев Роман Яремчук. Подопечные Руя Витории потерпели четвёртое поражение под его руководством и теперь сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

За прошедшую неделю, с тех пор как «Спартак» потерпел дома поражение от «Бенфики» со счётом 0:2 и заметно снизил свои шансы на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов, поводов для оптимизма у болельщиков красно-белых не прибавилось. Команду продолжало лихорадить как на поле, так и вне него.

Перед тем как привезти команду на свою родину, главный тренер москвичей Руй Витория не смог обыграть дебютантов российской Премьер-лиги «Нижний Новгород». Это поражение стало уже третьим для португальского специалиста в четырёх официальных матчах. Но даже этот невыразительный старт вице-чемпионов страны оказался не таким громким, как уход из клуба его спортивного директора Дмитрия Попова и последовавшие Telegram-войны между ним и женой владельца «Спартака» Заремой Салиховой, которые открыли фанатам много удивительных подробностей внутренней кухни клуба.

Даже если бы проблем с атмосферой и результатами не было, «Спартаку» всё равно бы пришлось решать в Лиссабоне задачу повышенной сложности. В последний раз победить на выезде в Лиге чемпионов с разницей в два мяча красно-белым удавалось ещё 15 лет назад. Тогда подопечные Владимира Федотова обыграли там же, в Португалии, «Спортинг» со счётом 3:1. Команде очень пригодился бы прошлый опыт Витории во встречах с «Бенфикой», но он в большинстве случаев был неудачным — во главе других португальских команд он проигрывал «орлам» в десяти случаях из 13.

Омрачали картину и кадровые проблемы «Спартака». В матче с нижегородцами травму получил полузащитник Виктор Мозес, и он присоединился в лазарете к Квинси Промесу, Павлу Маслову и Георгию Мелкадзе. В рамках возвращения к схеме 4—3—3 Витория провёл заметную ротацию и в атакующее трио к Эсекьелю Понсе и Джордану Ларссону сразу добавил Зелимхана Бакаева. К Наилю Умярову и Роману Зобнину в центре поля присоединился Александр Ломовицкий, успевший в сезоне отыграть полтайма. Не обошлось без замен и в защите: вместо Ильи Кутепова с первых минут против «Бенфики» вышел Георгий Джикия.

«Спартак» помнил, что ему необходимо отыгрывать два мяча, и пытался действовать первым номером, но получалось это довольно редко и недолго. Чаще инициативой владели всё-таки игроки «Бенфики», которым она была не сильно и нужна. За первые 15 минут хозяева мало что смогли создать в атаке, ограничившись навесами со стороны Жоао Мариу.

Видя такую добровольную пассивность соперников, Самуэль Жиго отправил Бакаева в контратаку, а затем вынудил Николаса Отаменди заработать жёлтую карточку. Тогда подопечные Жорже Жезуша всё-таки включили прессинг и прочно окопались в штрафной «Спартака». Гостям нужно было постоянно отбиваться от стандартов в исполнении Луиша Пицци, но с этой задачей они справлялись вполне неплохо, если только не считать необязательный фол Ломовицкого на Диогу Гонсалвеше, который привёл к ответному предупреждению.

Весь первый тайм прошёл без опасных моментов со стороны обеих команд, хотя к его окончанию красно-белые всё-таки попытались реализовать свой контратакующий потенциал. Бакаев прорвался вперёд и перевёл левее на Айртона, но он с небольшой потерей времени лишь пробил издали, не создав вратарю Одиссеасу Влаходимосу больших проблем.

После перерыва пошёл более открытый футбол с обеих стороны. «Спартак» всё чаще оказывался с мячом у чужих ворот, но и «Бенфика» не сидела сложа руки и периодически устраивала забеги к воротам Максименко. Когда стало казаться, что игра выровнялась, а очередной удар Ларссона всё-таки достигнет цели, «Бенфика» показала, как надо реализовывать свои моменты. Рафаэл Силва отыгрался с Гонсалвешом и пробил в створ, Джикия заблокировал удар, а на добивании Мариу всё-таки оформил свой второй гол «Спартаку».

Москвичам теперь нужно было отвечать тремя мячами, имея чуть больше получаса на это. Витория провёл двойную замену и выпустил Алекса Крала и Резиуана Мирзова вместо Умярова и Бакаева, но на атакующие действия команды эти перестановки никак не повлияли. Если не считать первого углового, заработанного только на 74-й минуте, «Спартак» не создавал никакой угрозы хозяевам поля.

Жезус в концовке встречи активно обновлял состав, в результате чего его команда в целом смотрелась такой же бодрой, как в начале. Витория же тянул со следующими заменами и выпустил Александра Соболева и Михаила Игнатова лишь на последние десять минут, когда их партнёры уже не собирались что-либо менять в игре. Игнатов успел создать лишь одну обостряющую передачу на забегавшего в офсайд Мирзова.

В добавленные три минуты «Бенфика» смогла повторить результат прошлого матча. Украинский форвард Роман Яремчук, вышедший на замену в своём дебютном матче за команду, разрезающим пасом дал Мариу шанс оформить дубль, но португалец вернул мяч обратно. Наблюдавший за этим Айртон не помешал Яремчуку ударить самому, и с рикошетом сразу от двух защитников «Спартака» мяч снова оказался в сетке ворот Максименко. Красно-белые продолжат играть в Лиге Европы и присоединятся к «Локомотиву» на групповом этапе, а «Бенфика» в следующем раунде главного европейского турнира сыграет с ПСВ.