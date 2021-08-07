Дубль Азмуна, ошибки Сорокина и дебют Крыховяка: как «Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре РПЛ

«Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре РПЛ — 3:2. Третью победу подряд петербуржцам принёс дубль Сердара Азмуна. Ещё один мяч записал на свой счёт Александр Ерохин, для которого гол стал пятым на старте сезона во всех турнирах. В составе южан не лучший матч провёл центральный защитник Егор Сорокин. Россиянин совершил две результативные ошибки и в перерыве был заменён. Также в команде Виктора Гончаренко дебютировал перешедший из «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Противостояние «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге стало первым по-настоящему серьёзным испытанием для обеих команд на старте сезона. Действующие чемпионы страны в первых двух турах обыграли «Химки» и «Ростов», хотя и испытывали в этих встречах определённые сложности.

В свою очередь, южане на выезде разгромили «Урал», а затем в фирменном стиле потеряли очки в матче с уступающим в классе соперником — дома проиграли всё тем же «Химкам» с минимальным счётом.

Теперь подопечным Виктора Гончаренко необходимо было реабилитироваться перед болельщиками. К тому же «быки» не побеждали «Зенит» больше трёх лет — с апреля 2018-го. Таким образом, их безвыигрышная серия насчитывала уже шесть матчей.

На руку гостям оказались и кадровые проблемы оппонента. Травмы получили Магомед Оздоев и Ярослав Ракицкий. Малком до сих пор находится в расположении олимпийской Бразилии, а Себастьян Дриусси покинул клуб. К счастью для Сергея Семака, повреждение украинского центрального защитника оказалось не слишком серьёзным, и он вышел на поле с первых минут. Обошёлся тренер без сюрпризов и по остальным позициям. Стартовый состав оказался точно таким же, как и в Ростове-на-Дону.

Что касается «Краснодара», то основные вопросы касались Гжегожа Крыховяка. Поляк только на днях перешёл в команду, но Гончаренко не побоялся сразу же бросить его в бой. Опытный исполнитель ожидаемо занял место в опорной зоне. Мало того, белорус впервые в новом сезоне РПЛ начал игру с чистым форвардом в основе ещё одним новичком Джоном Кордобой.

Первый тайм оставил противоречивые впечатления. С одной стороны, «Краснодар» владел мячом 62% времени и нанёс больше ударов по воротам, чем соперник — шесть против четырёх. С другой, «Зенит» реализовал практически все свои моменты. Петербуржцы умудрились отличиться трижды при четырёх выстрелах.

Быстро стало понятно, что у гостей возникнут проблемы в центре поля. И это касалось не только опорной зоны, где компанию новичку Крыховяку составил молодой Александр Черников, но и в первую очередь середины защиты. Гончаренко не побоялся бросить в бой Уроша Спаича, который только вернулся из аренды. Причём серб образовал связку с Егором Сорокиным, с которым ранее играл нечасто. Вдобавок слева в обороне вынждуенно действовал номинальный опорник Тонни де Вильена.

В результате в ходе первой же атаки хозяев к штрафной южан едва не прошёл опасный заброс из глубины. Партнёров пришлось страховать на выходе Матвею Сафонову.

А на девятой минуте экспериментальная связка развалилась. Вильмар Барриос, который не славится хитрыми обостряющими передачами, отдал мяч прямо между двух защитников, и Азмун уверенно реализовал выход один на один. Об офсайде в данной ситуации речи не шло.

К чести «Краснодара», команда рук не отпустила и быстро восстановила статус-кво на табло. Молодой Эдуард Сперцян сам заработал штрафной и великолепно исполнил его, отправив снаряд в ближний угол с рикошетом от штанги. Но спустя пару минут судья Алексей Амелин отменил гол, посмотрев повтор, поскольку всё тот же Спаич мешал стенке.

Южане всё равно отыгрались. В середине тайма активный Сперцян выполнил прострел с левого края, и мяч с рикошетом прилетел в штрафную к Кордобе. Тот продемонстрировал, как должен играть центрофорвард: грамотно укрыл мяч корпусом от Ракицкого и Дугласа дос Сантоса и точно пробил. Таким образом, колумбиец отметился вторым голом за «Краснодар» и первым — с игры.

Забив, гости продолжили нагнетать давление. В основном они пробовали атаковать левым флангом, куда в помощь к Сперцяну и де Вильене регулярно смещался Реми Кабелла. А вот Алексей Ионов и Кристиан Рамирес справа откровенно скучали.

Но «Зенит» ближе к перерыву хладнокровно реализовал два момента. Сначала дубль оформил Азмун. Началась результативная атака с классного отбора Барриоса на правом краю, а продолжилась прострелом Далера Кузяева с правого фланга. От ноги Сорокина мяч отскочил прямо к иранцу, а Черников прервать пас не сумел.

Наконец, на 44-й минуте Александр Ерохин опять же из-под Сорокина отправил снаряд в ближний угол и забил пятый мяч во всех турнирах на старте сезона. Резюмируя, действующий чемпион хотя и отдал инициативу сопернику, грамотно действовал в переходных фазах и при первой возможности идеально распоряжался пространством на чужой половине.

Новых ошибок Сорокина Гончаренко ждать не стал и в перерыве заменил его на Кайо Панталеао. С появлением бразильца за оборону «Краснодара» действительно стало поспокойнее. Впрочем, гостям требовалось в первую очередь идти вперёд и сокращать отставание в счёте.

Гости скорее делали это по инерции. Получая пространство на чужой половине поля, они создавали полумоменты, но подобное происходило достаточно редко. «Зенит», разумеется, раскрываться не собирался и спокойно контролировал всё происходящее. Более того, контратаки хозяев смотрелись интереснее.

В середине второго тайма Семак, перестраховавшись, решил перейти на игру в одного форварда. Место практически незаметного Артёма Дзюбы занял Алексей Сутормин. Визави ответил сразу тройной рокировкой. Черникова, Кабелла и Ионова заменили Юрий Газинский, Виктор Классон и Магомед-Шапи Сулейманов соответственно.

Данный ход быстро принёс свои плоды. Получив приток свежей крови, южане стали атаковать заметно активнее. Соперник, напротив, начал уставать. В результате это привело к возрождению интриги. Причём забить «Краснодару» удалось после розыгрыша корнера. Михаил Кержаков чудом потащил удар в упор от Газинского, но не справился с добиванием от Спаича.

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Играть оставалось ещё порядка 15 минут, и Семак отреагировал моментально, бросив в бой Дмитрия Чистякова вместо Вячеслава Караваева. Команда перешла на схему в три центральных защитника. Это помогло хозяевам забетонировать оборону и не позволить оппоненту организовать финальный штурм.

Правда, тревоги добавил вынужденный уход Ракицкого в концовке. Ярослав ещё в начале второго тайма получил повреждение задней поверхности бедра, но отказался меняться. Ближе к финальному свистку он усугубил травму. Место в центре обороны пришлось занять номинальному крайнему защитнику Данилу Круговому.

И в добавленное арбитром время «Краснодар» имел момент, чтобы спастись. Классону после подачи с правого фланга позволили беспрепятственно пробить с линии вратарской, но швед отправил мяч над перекладиной.

Таким образом, «Зенит» на классе одержал третью победу подряд в новом сезоне РПЛ. Южане же пока имеют в своём активе всего три очка и едва ли могут записать данный отрезок первенства себе в актив.