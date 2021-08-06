«Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ

В рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле сыграла вничью с московским «Локомотивом».

Встреча, проходившая на Центральном стадионе Уфы, завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев с пенальти отличился Олег Иванов. У «Локомотива» мяч забил Виталий Лисакович.

С концовки первого тайма гости играли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Баринова, фол которого стал причиной назначения 11-метрового удара. Тем не менее «Локомотив» вдесятером сумел восстановить равновесие в счёте.

«Уфа» получила первое очко в новом сезоне. «Локомотив» впервые потерял очки в сезоне-2021/2022.

Ранее ЦСКА объявил о переходе футболиста Тикнизяна в «Локомотив».