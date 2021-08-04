Возвращение мэтра: Сёмин сменил Карпина на посту главного тренера «Ростова»

Юрий Сёмин назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Ростов». На этом посту легендарный наставник сменил Валерия Карпина, на днях покинувшего южан и сосредоточившегося на работе со сборной России. Контракт с 74-летним специалистом рассчитан на два года, а в его штаб войдут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов.

«Ростов» официально решил вопрос о сменщике Валерия Карпина на посту главного тренера команды. Как сообщили в пресс-службе клуба, новоиспечённого наставника сборной России по футболу заменит легендарный Юрий Сёмин. Контракт рассчитан до окончания сезона-2022/23, зарплата рулевого не разглашается.

«Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Сёминым сроком на два года... Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Таким образом, спустя всего двое суток после отставки Карпина «Ростов» решил важнейший кадровый вопрос и объявил имя нового наставника. За это время в числе потенциальных кандидатов на должность фигурировали бывший главный тренер жёлто-синих Миодраг Божович, рулевой воронежского «Факела» Олег Василенко и даже исландец Хеймир Хадльгримссон, без малого почти пять лет возглавлявший сборную своей страны. Причём сам специалист открыто выражал заинтересованность в работе с российским коллективом.

«Не знаю, насколько правдива эта информация, но, безусловно, «Ростов» — интересный для меня клуб. Я знаком с клубом, там выступали исландские футболисты. Мне нравится город, сам клуб, я знаком с некоторыми людьми из менеджмента, и это хорошие люди. Мне было бы интересно, но я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле. Никто со мной не связывался, но в «Ростове» наверняка знают, что у меня закончился контракт с «Аль-Араби» и я доступен», — цитирует Хадльгримссона «РБ-Спорт».

В итоге выбор был сделан в пользу Сёмина, который последний год фактически провёл вне футбола. Да, иногда наставник выступал в роли эксперта на телеканалах, а также занимал должность советника Евгения Савина в клубе «Красава», но на профессиональном уровне не тренировал с момента ухода из «Локомотива». 31 мая 2020 года истёк срок действия его соглашения с железнодорожниками, которое уже бывшие руководители клуба решили не продлевать. Тогда это вызвало грандиозный скандал, вылившийся в затяжной конфликт между болельщиками и генеральным директором Василием Кикнадзе.

Однако это не отменяет того факта, что Сёмин остаётся одним из самых влиятельных и титулованных российских тренеров в истории. За свою карьеру он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз завоёвывал Кубок и трижды — Суперкубок страны. Причём с возрастом он не растерял форму, что подтверждают его результаты в последние годы. Под его руководством «Локомотив» укрепился в статусе главного конкурента «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ и лишь раз финишировал ниже второго места. Произошло это в сезоне-2016/17 — первом после его возвращения в стан железнодорожников. Тогда красно-зелёные располагали пятым по стоимости составом (€94,15 млн) среди участников первенства и не обладали достаточными резервами для соперничества с петербуржцами и ЦСКА. Однако без трофея Юрий Павлович не остался, с ходу взяв Кубок.

Впоследствии «Локомотив» становился лишь сильнее, а его нынешние успехи во многом связаны с работой Сёмина. Именно он в сотрудничестве с экс-президентом клуба Ильёй Геркусом смог собрать и развить тот коллектив, который впоследствии выиграл РПЛ, добрался до 1/8 финала Лиги Европы и три года подряд представлял страну в Лиге чемпионов. В практически неизменном виде этот состав достался и Марко Николичу, взявшему с ним серебро и бронзу национального чемпионата.

Что касается «Ростова», частично уже известно, кто будет помогать Сёмину на новом месте. В тренерский штаб мэтра войдёт помогавший ему ранее в «Локомотиве» Юрий Батуренко. Продолжит работу и старший тренер Виталий Кафанов, ранее ассистировавший Курбану Бердыеву и Валерию Карпину. Причём для него назначение экс-наставника железнодорожников стало сюрпризом.

«Я только вышел с тренировки, такой информации не слышал. Мне пока ничего никто не говорил. Посмотрим, что будет», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

При этом футбольная общественность в основном положительно восприняла приглашение Сёмина на пост главного тренера «Ростова». У большинства это назначение вызвало воодушевление, а бывший наставник коллектива Игорь Гамула и вовсе выразил мнение, что вместе с ним жёлто-синие будут ориентироваться на попадание в еврокубки.

«Я рад его назначению в «Ростов». Его приход в команду должен добавить игрокам положительных эмоций. Думаю, что Юрий Павлович поставит перед футболистами самые высокие задачи — команда будет бороться за еврокубки. Я хорошо отношусь к Сёмину. Наверное, его кандидатура была одной из самых лучших для «Ростова». Надеюсь, что у него всё получится», — заявил Гамула.

В свою очередь, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов уверен, что Сёмин не будет серьёзно перекраивать состав «Ростова» и вносить большие изменения в тактический рисунок. По его словам, приход наставника прежде всего положительно повлияет на эмоциональное состояние футболистов, неудачно начавших нынешний сезон. В двух первых турах «Ростов» проиграл «Динамо» и «Зениту» с общей разницей мячей 2:6.

«Карпин создал эту команду, определённый стиль игры «Ростова», но в последних двух матчах у ребят не горели глаза. Сёмин, безусловно, усилит команду духом, заряженностью на игру. Это он делать умеет хорошо, ломать сразу Юрий Павлович ничего не будет, будет пользоваться тем, что наработал Карпин, добавив своё. «Ростов» встряхнётся и покажет, на что способен. Сёмин — энергетик, не представляю более энергичного человека в его возрасте. Он не сидит на месте. Не сомневаюсь, что физических и эмоциональных сил для тренерской работы у Сёмина предостаточно», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

А вот другой бывший начальник Сёмина не настолько уверена в его способностях. По мнению экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, специалист не добьётся успеха на новом месте.

«У Сёмина не получится в «Ростове». Всему своё время, а его время уже ушло», — сказала Смородская.