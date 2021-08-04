СМИ: Сёмин с большой долей вероятности возглавит «Ростов»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин с большой долей вероятности возглавит «Ростов».

Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на свои источники.

Предыдущим наставником «Ростова» был Валерий Карпин, возглавлявший команду с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Предыдущим местом работы 74-летнего Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ростова» попрощались с Карпиным, приехав к нему домой.