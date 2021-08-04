СМИ: Сёмин с большой долей вероятности возглавит «Ростов»
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Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на свои источники.
Предыдущим наставником «Ростова» был Валерий Карпин, возглавлявший команду с 2017 года.
23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.
Предыдущим местом работы 74-летнего Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта.
Ранее сообщалось, что футболисты «Ростова» попрощались с Карпиным, приехав к нему домой.