Футболисты «Ростова» попрощались с Карпиным, приехав к нему домой

Игроки футбольного клуба «Ростов» попрощались с Валерием Карпиным, ушедшим с поста главного тренера команды.

Видеозапись визита футболистов домой к своему бывшему наставнику была опубликована в Instagram клуба.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза», — говорится в сообщении под видео.

52-летний специалист возглавлял «Ростов» с 2017 года.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. Планировалось, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе.

Ранее Карпин заявил, что от его ухода из «Ростова» будет лучше и клубу, и сборной России.