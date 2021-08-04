Смородская — о назначении Сёмина в «Ростов»: его время уже ушло
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«У Сёмина не получится в «Ростове». Всему своё время, а его время уже ушло», — приводит слова Смородской «Чемпионат».
Предыдущим местом работы Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта. В общей сложности он тренировал московский клуб на протяжении 22 лет и завоевал с командой 15 трофеев.
Ранее Гамула высказал мнение, что с Сёминым «Ростов» будет бороться за еврокубки.