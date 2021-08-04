Гамула заявил, что с Сёминым «Ростов» будет бороться за еврокубки

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Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула высказал мнение о назначении Юрия Сёмина новым наставником команды.
Гамула заявил, что с Сёминым «Ростов» будет бороться за еврокубки
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«Я рад его назначению в «Ростов». Его приход в команду должен добавить игрокам положительных эмоций. Думаю, что Юрий Павлович поставит перед футболистами самые высокие задачи — команда будет бороться за еврокубки. Я хорошо отношусь к Сёмину. Наверное, его кандидатура была одной из лучших для «Ростова». Надеюсь, что у него всё получится», — приводит слова Гамулы «Спорт-Экспресс».

Предыдущим местом работы Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта. В общей сложности он тренировал московский клуб на протяжении 22 лет и завоевал с командой 15 трофеев.

Ранее Илья Геркус высказал мнение, что Сёмину хватит сил и эмоций, чтобы вывести «Ростов» на новый уровень.

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