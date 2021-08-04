Геркус считает, что Сёмину хватит сил и эмоций, чтобы вывести «Ростов» на новый уровень

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о назначении Юрия Сёмина новым главным тренером «Ростова».

«Я искренне рад за Юрия Павловича и желаю ему всяческих успехов. Буду с интересом наблюдать за его работой. Думаю, у него хватит сил и эмоций, чтобы вывести «Ростов» на новый уровень», — приводит слова Геркуса Sport24.

Предыдущим местом работы Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта. В общей сложности он тренировал московский клуб на протяжении 22 лет и завоевал с командой 15 трофеев.

Ранее «Ростов» объявил о назначении Сёмина новым главным тренером команды.